Coronavírus: filhas da primeira paciente baiana não se infectaram

As duas filhas da primeira paciente baiana infectada pelo coronavírus, a mulher de 34 anos que reside em Feira de Santana, tiveram resultado negativo nos exames para o novo vírus. Além das crianças, também deu negativo o exame da babá que cuida delas. A informação foi divulgada na noite de ontem pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana.

Ainda segundo a prefeitura, a paciente, que contraiu o vírus na Itália, de onde retornou em 25 de fevereiro, segue monitorada e em isolamento. O período de quarentena da paciente deve ser concluído nesta segunda-feira, 9, quando se encerra o período de risco de contágio do vírus. A Secretaria Municipal de Saúde de Feira também monitora outras seis pessoas que tiveram contato com a mulher.

Segundo a coordenadora do Comitê Gestor Municipal de Controle ao Coronavírus, em Feira de Santana, Melissa Falcão, a mulher de 34 anos está em isolamento domiciliar, com uso de máscara. Ela acrescenta que mesmo as pessoas que tiveram contato com a paciente e estão assintomáticos tiveram material coletado para realização de exame laboratorial.