Coronavírus: Posso levar meu cachorro no pet shop? Conheça 5 pets que entregam em domicílio na quarentena

Se puder, faça como eu: fique de boa em casa! (Foto: Divulgação)

Como se sabe, os pet shops estão entre os estabelecimentos que se enquadram nos serviços essenciais durante o período de restrições que estamos enfrentando. Mesmo assim, durante a quarentena ocasionada pelo coronavírus, muita gente tem evitado frequentar esses locais e só vão em último caso. Uma preocupação compreensível. Afinal de contas, quanto menos sair de casa melhor!

Mas, se você realmente precisa levar o seu cachorro para banho/tosa ou para comprar um medicamento e até uma consulta com o veterinário, tome alguns cuidados. A orientação do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) é que, se for, o tutor deve ir sozinho para evitar o contato social. E, claro, tomando todas as medidas de higiene.

Na última coluna, mostramos quais os cuidados você precisa ter na sua residência e nos passeios com seus filhos de quatro patas nesse período. Até porque, como mostramos, animais domésticos não transmitem o novo coronavírus para o ser humano, mas, como qualquer objeto - a exemplo do seu celular ou bolsa - eles podem funcionar como superfícies que levam o vírus para cima e para baixo. Se você não leu, clique aqui.

Para quem prefere não ir ao pet shop de jeito nenhum, fizemos uma lista de estabelecimentos que podem resolver questões mais simples e estão entregando produtos em domicílio, seja ração, medicamentos ou artigos de higiene e beleza veterinária. Se liguem e não saiam de casa, seus cabras!

- Agromix

Segunda a sexta-feira: 8h 18h / Sábado 8h às 17h / Domingo 9h às 13h

Rio Vermelho - Tel: 71 3022-7962

Pituba - Tel: 71 3011-9054

Brotas - Tel: 71 3035-0481

Vilas do Atlântico: 71 3024-1910

- Clínica Amigo Pet

Segunda-feira a sábado: 9h às 17h

Barra e adjacências

Tel: 3264-0294

- HPet

Segunda à sexta-feira: 9h às 17h

Tel: 71 3212-0708

- Sherlock Rocha Rações

Segunda-feira à sábado

Barra e adjacências

Tel: 71 3267-2982 / 71 98875-3424

- Vet Service Costa Azul

Segunda-feira à sábado: 9h às 16h

Tel: 71 3016-0513 / 71 3342-6503