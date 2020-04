Coronavírus: Prefeitura vistoria obras de hospital de campanha na Paralela

As obras do hospital de campanha especializado no atendimento a pacientes com coronavírus foram vistoriadas pelo vice-prefeito Bruno Reis, neste sábado (25). Com 50 leitos de UTI e 40 de enfermaria, o equipamento municipal de saúde está em fase final de implantação na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), no espaço onde funcionava o Wet´n Wild.

De acordo com Bruno Reis, os leitos irão contar com respiradores, monitores e bombas de infusão. “É uma UTI completa, que atende todas as exigências do Ministério da Saúde. Ainda temos de reserva, caso seja necessário, a possibilidade de montar uma segunda tenda, com a mesma oferta de leitos”, informou o vice-prefeito.

O hospital de campanha integra a estratégia municipal de enfrentamento ao coronavírus em Salvador. A Prefeitura prevê a implantação de 250 leitos de UTI destinados exclusivamente para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus. O número deve chegar a 438, contabilizando os leitos de enfermaria.

Na terça-feira (21), a Prefeitura formalizou a implantação de 39 leitos de UTI distribuídos entre o Hospital Municipal (10), o Hospital Português (5), o Hospital Santa Izabel (14) e o Hospital Martagão Gesteira, com 10 leitos pediátricos. No início da semana, também foram apresentados os 83 novos respiradores adquiridos para ampliar o atendimento aos casos graves da Covid-19.