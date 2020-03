Coronavírus: Shopping Cajazeiras muda rotina e veta eventos na praça de alimentação

O Shopping Cajazeiras mudará sua rotina para reforçar a prevenção do novo coronavírus. Nesta terça-feira (17), o estabelecimento informou que adotará novas regras.

Uma das principais mudanças é que eventos na Praça de Alimentação, como música ao vivo e karaokê estão suspensos por tempo indeterminado. Além disso, o cinema permanecerá fechado, como determina decreto assinado pelo prefeito ACM Neto nesta segunda (17) - as medidas entram em vigor já nesta quarta (18).

As lojas do shopping, por ora, não terão seu funcionamento alterado e operam normalmente. A diferença é que, a partir de agora, os clientes poderão contar com álcool gel, que estarão disponíveis nos halls dos elevadores e na praça de alimentação.

Até o momento, a Bahia registrou 13 casos de infectados pelo coronavírus, sendo três deles testados positivos na manhã desta terça.