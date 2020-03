Coronavírus: Uneb mantém aulas e recomenda que alunos com sintomas fiquem em casa 

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) divulgou nota com medidas que devem ser adotadas nas suas unidades de ensino a partir de segunda-feira (16) em função do coronavírus. "Os alunos com sintomas respiratórios agudos como: tosse, dor de garganta, espirro, coriza, rouquidão, diarreia ou febre, mesmo que leves; ou assintomáticos com familiares e contactantes com sintomas semelhantes, deverão permanecer em suas residências e retornar às atividades somente após 15 dias do início dos sintomas ou após definição diagnóstica do caso", disse a Uneb.

Em outro trecho da nota, a Uneb destacou que 'indivíduos com piora dos sintomas respiratórios, febre alta e/ou falta de ar deverão procurar unidade de emergência mais próxima para avaliação clínica". Além disso, recomendou a suspensão de viagens internacionais e atividades com grande presença de público em lugares fechados e pouco ventilados ou onde não é possível manter a distância recomendada de um metro entre as pessoas;

A Uneb, que não indicou a suspensão das aulas, destacou ainda outras medidas:

– Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, especialmente antes de ingerir alimentos, após utilizar transportes públicos, visitar locais com grande fluxo de pessoas como: mercados, shoppings, cinemas, teatros, aeroportos e rodoviárias. Se não tiver acesso à água e sabão, use álcool em gel a 70%.

– Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos e outros utensílios;

– Evitar tocar mucosas dos olhos, nariz e boca sem que as mãos não estejam higienizadas;

– Proteger a boca e o nariz com um lenço de papel (descarte logo após o uso) ou com o braço (e não as mãos) ao tossir ou espirrar;

– Recordar que notas de papel moeda e aparelhos celulares podem ser fontes de contaminação e por isso recomenda-se o cuidado de reforçar a higienização das mãos.

A UNEB instalou Comissão coordenada pelo professor Dr. Paulo Barbosa, Coordenador do Serviço Médico Odontológico e Social (SMOS) da universidade, e pela professora Dra. Dayse Lago de Miranda, Assessora Chefe da Reitoria. Esse comitê será responsável por toda orientação e tomada de decisão acerca do enfrentamento da pandemia e da sua prevenção, no âmbito da UNEB.