Coronavírus: veja agenda de shows online do fim de semana

Opções é o que não faltam para o público curtir a quarentena com shows sem precisar sair de casa

(Foto: Reprodução)

Contra a disseminação do coronavírus (Covid-19), o melhor a se fazer é ficar em casa. Em tempos de quarentena, os adiamentos e cancelamentos de shows terminaram se tornando rotina na agenda cultural do país.

Na busca por saídas, produtores e artistas encontraram nas transmissões onlines uma boa maneira de entregar entretenimento para o público quarentenado. Surgiram aos montes boas iniciativas como o Festival Fico em Casa e A Maior live de Samba do Brasil, por exemplo.

Essa movimentação vêm trazendo não só uma boa qualidade de shows online, mas também de variados gêneros musicais. Neste fim de semana, o que não falta é opção para o público curtir sem sair de casa.

Confira os shows:

Sábado (28):

Batekoo (@batekoo):

20h -DJ Fresh Prince da Bahia, Iury Andrew, Laís Conti e TH4YS

Tidal (tidal.com/AtHome):

Jay - Z, Jay Cole, Lil Wayne, Meek Mill, Gunna, City Girl, 21 Savage, entre outros.

Festival Solitude (@festivalsolitude):

20h - Momo

20h30 - Thiago Correa

21h - Anderson Noise

21h30 - Débora Ventura (Dolores 602)

22h - Luiz Rocha

22h30 Thiago Delegado

Festival Ziriguidum Em Casa (ziriguidum.com):

16h20 - João Fênix

17h - Bernardo Lobo

17h30 - Laura Finocchiaro

18h - Nilze Carvalho

18h30 - Sylvia Patrícia

19h - Imyra

19h30 - Pilar

20h - Laila Carin

20h30 - Jair Oliveira

Buteco em Casa (@gusttavolima):

20h - Gustavo Lima

Domingo (29):

Salvador Unida - 471 ANOS

Se ligue no Insta do CORREIO (@correio24horas) que domingo tem:

7h30 - Culto ecumênico

12h - Hora da risada com os atores Sulivã Bispo e Thiago Almasy, do Na Rédea Curta

17h - Live show com Daniela Mercury e Margareth Menezes

20h - Live show com as drags DesiRée Beck e Valerie Orarah ​​​​​​​

Tidal (tidal.com/AtHome):

Beyoncé, Rihanna, Ari Lennox, Trey Songz, Jorja Smith, H.E.R, entre outros.

Festival Solitude (@festivalsolitude):

20h - Josi Lopes

20h30 - Gustavo Drummond

21h - Teach me Tiger

21h30 - Nath Rodrigues

22h - Coto e Calvin Delamarque (Lamparina e A Primavera)

Festival Ziriguidum Em Casa (ziriguidum.com):

16h30 - Marysa Alfaia

17h - Ninah Jo

17h30 - John Mueller

18h - Rê Adegas

18h30 - Bia Sion

19h - Dani

19h30 - Daniel Gonzaga

20h - Eduarda Fadini e Roberto Bahal

20h30 - Isabella Taviani