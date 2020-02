Coronel da PM morre em acidente de carro na BR-116, trecho de Serrinha

Foto: Divulgação

O coronel da reserva da Polícia Militar Zeliomar Almeida Volta, 67 anos, morreu um acidente de carro na BR-116, trecho da cidade de Serrinha, região sisaleira, na manhã desta sexta-feira (28). Ele estava a bordo de uma picape que derrapou ao passar por um trecho de óleo, levando o condutor a perder o controle e capotar em uma curva. Não há informação se o militar estava ao volante ou se havia mais pessoas no carro.

O acidente ocorreu por volta das 4h30, no sentido Araci, na mesma região. Segundo moradores das proximidades do local do acidente, o óleo que estava na pista foi derrramado após um outro acidente na noite desta quinta-feira (27), que envolveu uma carreta carregada do produto. Ainda de acordo com os moradores, por causa da substância na pista, outro acidente ocorreu no trecho e deixou ferido outro militar, que sofreu lesões leves.

O coronel Zeliomar nasceu na cidade baiana de Monte Santo e foi comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Feira de Santana. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Serrinha e não há informações sobre o velório.

A PM divulgou uma nota de pesar. Confira na íntegra:



A Polícia Militar da Bahia informa, com muita tristeza e profundo pesar, o falecimento do coronel da reserva Zeliomar Almeida Volta, 67 anos, vítima de um acidente de carro na BR-116, sentido Serrinha/Teofilândia, na manhã desta sexta-feira (28).

O militar, que há seis anos está na reserva, serviu 43 anos na corporação baiana. Comandou o Batalhão de Polícia de Choque, o Comando de Policiamento Especializado (CPE), o Comando de Operações Policiais (COPPM), entre outras unidades. Na estrutura da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a última função que exerceu foi o cargo de superintendente de Prevenção à Violência (Sprev). O coronel Zeliomar deixa esposa e filhos. Informações referentes ao sepultamento estão sendo definidas pelos familiares do militar.