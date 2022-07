Corpo com marca de tiros é encontrado no bairro do Garcia

Um homem que não teve sua identidade revelada foi encontrado morto no bairro do Garcia na manhã desta quinta-feira (14). O crime aconteceu na Rua Doutor Clemente, por volta das 10h30.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do 18º Batalhão foi acionada para verificar o caso. Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima já morta, com marcar de tiros pelo corpo.

A polícia chegou a fazer rondas pela região em busca do criminoso, mas nenhum suspeito foi localizado. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local e levou o corpo para o Instituto Médio Legal Nina Rodrigues.

Segundo a Polícia Civil, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado para o caso, e guias para remoção e perícia foram expedidas. O crime será apurado pela 3ª Delegacia e Homicídios.