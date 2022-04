Corpo da cantora e influencer Aline Borel é sepultado em cidade do Rio

O corpo da influencer e cantora Aline Borel aconteceu na tarde da sexta-feira (22), sem velório, no cemitério de Morro Grande, em Araruama (RJ). Ela foi achada morta ontem, aos 28 anos, na Praia do Dentinho. O corpo tinha marcas de tiros.

Segundo a Polícia Militar, as primeiras informações são de que Aline foi baleada duas vezes.

A Polícia Civil, que investiga o caso, não divulgou ainda nenhuma suspeita em relação ao crime, mas divulgou um cartaz pedindo que quem tiver informações faça uma denúncia anônima para ajudar a desvendar o caso.

Fama na internet

Aline ficou conhecida depois que passou a publicar vídeos cantando músicas próprias e também fazendo covers de artistas como Sandy e Júnior. Entre as músicas dela, as mais famosas eram "É Cansativa a Vida do Crente" e "Vacilei Pô, Tô Ciente!".

A partir dos vídeos, vários memes surgiram com o rosto de Aline. Ela mantinha uma conta no Instagram, onde era seguida por famosos como Maisa Silva e Linn da Quebrada.

Em 2019, ela chegou a participar Programa da Maísa" (SBT) e posou com a apresentadora no Instagram.