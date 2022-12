Corpo de corretor assassinado durante assalto é enterrado em Salvador

Foi enterrado nesta sexta-feira (16), o corpo do corretor de imóveis morto durante um assalto ocorrido ontem, no bairro de Itapuã. A despedida, com a presença de amigos e familiares, aconteceu no cemitério Campo Santo, no final da manhã.

O velório ocorreu no mesmo local, com uma cerimônia reservada. O funeral terminou às 11h, quando o corpo da vítima foi sepultado. Vitor Ferreira Abud morreu após ser atingido por tiros, quando reagiu a uma tentativa de assalto a mão armada.

Câmeras de segurança flagraram o crime. Nas imagens, Vitor aparece próximo ao seu carro e parece lavar o rosto. Depois, ele caminha até o veículo e fica próximo à porta do motorista, que está aberta. Por trás do carro, surge o assaltante, que o aborda. Os dois entram em luta corporal e o bandido atira.

Vitor cai no chão, já baleado. O bandido sai correndo, volta, tenta entrar no carro, e depois pega alguns pertences dentro do veículo e revista o corretor. Depois, ele aponta a arma para pessoas que estariam se aproximando do local e sai correndo.

Câmeras de ruas próximas também registraram a fuga do assaltante, que entra em um carro vermelho, que estava estacionado em uma rua próxima.

De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sendo investigado.