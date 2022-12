Corpo de criança de 5 anos é encontrado dentro de mesa de concreto

Uma criança de 5 anos foi encontrada morta dentro de uma mesa de concreto. A mãe da menina usava o móvel como mesa de cabeceira, de acordo com a polícia da Argentina.

Segundo o site The Mirror, Alejandra Mansilia, de 27 anos, informou que foi dar banho nos três filhos e, ao terminar, resolveu tirar uma soneca. Ao acordar, já viu a filha morta no local.

A polícia acredita na hipótese de que a mãe colocou a menor em um saco de náilon e, logo depois, inseriu em uma caixa de madeira, finalizando com concreto. A suspeita alegou que estava com medo da situação e não sabia o que fazer com a morte da menina.

Segundo os vizinhos, a criança vivia em péssimas condições na casa porque Alejandra dava mais atenção aos dois filhos. O porta-voz da polícia ainda acrescentou que a menor era prematura. Os outros dois filhos estão sob cuidados da avó materna até que os resultados da autópsia sejam divulgados.

“Ela usou a caixa com o corpo como mesa de cabeceira em seu quarto. Ela era uma menina que nasceu prematuramente, tinha várias condições pré-existentes e fez uma traqueostomia e uma sonda nasogástrica”, disse.