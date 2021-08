Corpo de criança que estava desaparecida é encontrado decapitado na Bahia

O corpo de uma criança de 11 anos, que estava desaparecida desde o último sábado (14), foi encontrado no municípios de Morro de Chapéu, na região da Chapada Diamantina. A polícia chegou ao local após apreender, na última terça-feira (17), dois adolescentes de 16 anos suspeitos de envolvimento na morte de um menino.



De acordo com o titular da Delegacia Territorial (DT/Morro do Chapéu), Marcus Edmundo da Cunha Pina, a vítima estava desaparecida desde sábado (14). “Iniciamos as diligências no mesmo dia”, ressaltou. A dupla indicou o local onde enterrou o garoto, encontrado decapitado e com perfurações de arma branca no tórax, braços e pernas. “A cabeça estava ao lado do corpo, numa região de mata conhecida como Areial”, acrescentou o delegado.



A polícia apurou que o crime tem ligação com o tráfico de drogas. “Os adolescentes, que confessaram a prática criminosa, teriam matado o menino porque ele furtou pedras de crack que pertenciam a dupla”, explicou o titular da DT/Morro do Chapéu”



Autuados por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, os suspeitos estão à disposição do Ministério Público. As guias de necropsia e perícia de local de crime foram expedidas pela unidade policial.