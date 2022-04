Corpo de empresário é encontrado com as mãos amarradas em lixão no Recôncavo

O empresário Deijair Evangelista dos Santos, de 68 anos, foi encontrado morto em um lixão de Cabuçu, distrito do município de Saubara, no Recôncavo Baiano, nesta terça-feira (26). Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima ainda estava com as mãos amarradas.

Policiais militares da 20ª CIPM foram acionados para atender uma denúncia de corpo encontrado na Zona Rural do município, por volta das 7h. No local, a equipe isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção do corpo e realização de perícia.

Deijair era proprietário da Pousada Recanto do Sítio, localizada em Acupe, no município de Santo Amaro. Segundo informações ainda preliminares, o imóvel, que também era sua residência, estava aberto e revirado.

A Delegacia Territorial de Saubara trabalha para identificar e qualificar a autoria do crime.