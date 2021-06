Corpo de entregador que sumiu é encontrado no Subúrbio Ferroviário

Um corpo foi encontrado em um córrego no Subúrbio Ferroviário de Salvador, no início da tarde desta quinta-feira (10). Amigos e familiares identificaram como sendo de Wallace Souza Santos, desaparecido após sair para fazer uma entrega no bairro de Ilha Amarela, de acordo com informações da TV Bahia.

Segundo a Polícia Civil, a família da vítima havia registrado ocorrência há dois dias, quando foi instaurado inquérito e as investigações iniciadas. Os policiais estariam fazendo incursões na região, na tentativa de localizar a vítima e os suspeitos, quando um corpo foi encontrado.

Um morador do bairro ainda afirmou que Wallace estava fazendo entregas para a sorveteria onde trabalha com o amigo, Pablo. Ao chegar em Ilha Amarela, teriam sido abordados por criminosos. Um grupo criminoso rival teria chegado, levando a uma troca de tiros, da qual o amigo conseguiu fugir.

Na tarde desta quinta (10), os policiais civis ainda fizeram buscas pelo Parque Bartolomeu, onde a família acreditava que Wallace teria se perdido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um segundo corpo foi encontrado pela equipe no local. "Dois corpos foram encontrados hoje pela equipe. Um corpo sem identificação e outro que foi identificado por familiares como sendo o rapaz que estava desaparecido. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para os demais procedimentos legais", informaram através de nota.

Procurada, a Policia Civil informou ao CORREIO que o outro corpo estava em estado de decomposição e que não há identificação ou informações que indiquem que as duas mortes tenham relação. "

"De acordo com o registro, um corpo do sexo masculino foi encontrado com marcas de tiros e as mãos amarradas. O cadáver estava entrando em estado de decomposição e a vítima não foi identificada. Foram expedidas as guias de perícia e remoção. O caso será investigado pela 3a DH/BTS. Não é possível afirmar que existe relação entre os crime", escreveu.