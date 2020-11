Corpo de estudante de medicina brasileiro é achado em porta-malas no Paraguai

O corpo do brasileiro Paulo Vilela Resende Neto, 36 anos, foi encontrado no último final de semana dentro do porta-malas de um carro incendiado na cidade de Mariano Roque Alonso, perto de Assunção, no Paraguai. Paulo estudava medicina no país.

Estudante foi encontrado morto em porta-malas de carro (Foto: Reprodução)

Segundo o Uol, o carro onde o corpo do brasileiro foi encontrado pertence a uma brasileira que mora em San Lorenzo. Ela disse que o carro estava sob os cuidados de Paulo desde que ela voltou ao Brasil em março por causa da pandemia do novo coronavírus.

Autoridades paraguais disseram que o corpo só foi reconhecido após passar por exames. Ele morava havia seis anos no Paraguai, para onde se mudou para estudar medicina.

"Ele era formado em administração de empresa e trabalhou comigo até sair do país. Um dia me disse que iria embora pro Paraguai fazer medicina e foi mesmo", disso o empresário Cícero Rezende, pai de Paulo, em entrevista ao Uol.