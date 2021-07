Corpo de homem que se afogou no Rio São Francisco é encontrado

O corpo de um homem que desapareceu no Rio São Francisco, em Bom Jesus da Lapa, na sexta-feira (2) foi localizado neste sábado (3) depois de horas de buscas. Mergulhadores do 17º GBM (Bareiras) e do 20º GMB (Bom Jesus da Lapa) participaram do resgate e acabaram por localizar a vítima já sem vida.

Testemunhas chamaram os bombeiros ainda ontem, depois que ele entrou no rio em um mergulho e não voltou mais à tona. A unidade enviou uma equipe para atuar no resgate.

Por conta do difícil acesso ao local, os mergulhadores e a equipe empregada precisaram do apoio de populares para transportar o material de mergulho.

As buscas hoje começaram por volta das 9h e foram encerradas em torno das 10h, quando o corpo foi encontrado. Ele foi encaminhado para perícia, para ser oficialmente identificado.