Corpo de idosa é encontrado em estado de decomposição em Vitória da Conquista

O corpo de uma idosa de 66 anos foi encontrado em estado de decomposição, nesta terça-feira (26), no quintal da casa onde ela morava, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

A idosa foi identificada como Naete Ferreira dos Santos. Ela morava na Rua Frei Tito, no bairro Boa Vista de Vitória da Conquista.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial da cidade, que vai apurar o ocorrido. As guias médico legal e pericial foram expedidas, e o IML foi acionado para remoção do corpo.

A causa da morte não foi divulgada.