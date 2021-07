Corpo de menino de 3 anos é enterrado em Salvador; veja como ajudar a família

O enterro do menino Luís Fernando, de 3 anos, encontrado morto na casa de sua vizinha em Nova Brasília de Valéria, aconteceu na tarde desta quarta-feira (21), no Cemitério Municipal de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com o tio da criança, Eduardo Galvão, a família toda esteve presente, e homenagens foram prestadas a Luís. Uma delas foi a colocação de uma pipa sobre seu caixão, além de flores sobre a lápide.

"Peguei ele no colo desde que nasci, era um menino muito amado. Esse é um fato muito lamentável para nossa família, e representa a qualidade que o mundo está oferecendo às pessoas agora. Ele perdeu a vida como se fosse nada, e eu não tenho mais forças nem para chorar. Imagine o que não deve estar passando no coração de minha irmã", disse Eduardo.

Ele ainda informou que a mãe de Luís, a doméstica Daniela Galeão Góes, 25, está em condições físicas e mentais precárias, além de estar morando sozinha e com dificuldades de sustento. Por isso, a família tem incentivado a doação. Para colaborar, qualquer valor pode ser doado através do Pix: vivianegoes276@gmail.com.

A mãe e a filha suspeitas de envolvimento na morte da criança em Nova Brasília de Valéria foram achadas mortas com sinais de agressão em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã de terça-feira (20), algumas horas após o primeiro crime. Mãe e filha eram vizinhas da vítima.

As mortes das duas serão investigadas pela 22ª Delegacia (Simões Filho). Já o assassinato do menino é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios, em Salvador. Familiares e testemunhas são ouvidos e laudos periciais auxiliarão nas investigações, informou a Polícia Civil.