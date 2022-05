Corpo de mulher é encontrado decapitado no Parque da Cidade, em Salvador

A polícia investiga a morte de Tatiane da Silva Oliveira, de 27 anos, cujo corpo foi encontrado neste domingo (15) em um lago que fica próximo a um acesso alternativo do Parque da Cidade, que fica na região do Itaigara. A mulher estava desaparecida desde o dia 30 de abril, quando, segundo parentes, saiu de casa afirmando que logo retornaria. A portaria em que o corpo foi encontrado faz limite com o bairro Santa Cruz.

O corpo de Tatiane foi encontrado decapitado e em estado de gigantismo. Segundo a Polícia Civil, laudos periciais vão colaborar para o esclarecimento da causa da morte e outras circunstâncias do crime. A autoria e a motivação são investigadas pela 1ª DH/Atlântico.

Corpo de Tatiana foi encontrado em estado avançado de decomposição (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar esclareceu que policias da 40ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de um corpo de uma mulher em estado de decomposição, na Rua Nova República, bairro da Santa Cruz.

Ao constatar o fato, os militares isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção do corpo e realização da perícia.

Tatiana era autônoma. Ela deixa uma filha de 11 anos.