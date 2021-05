Corpo do menino Gael é enterrado sob emoção no interior da Paraíba

O corpo de Gael Nunes, de 3 anos, que morreu em um apartamento de São Paulo, foi sepultado nesta quinta-feira (13) na cidade de Prata, na Paraíba. A mãe do menino foi presa acusado de tê-lo agredido até a morte.

O corpo de Gael foi velado na casa de parentes do pai e depois seguiu em cortejo até o cemitério, acompanhado por centenas de pessoas.

Inicialemnte, segundo o G1, o velória aconteceria na quadra da Escola Cidadã Integral Francisco de Assis Gonzaga, mas para evitar aglomerações o Ministério Público da Paraíba recomendou uma mudança. Mesmo assim, o promotor Bruno Leonardo Lins entendeu que era importante preservar o velório, especialmente para a família se despedir de uma criança morta em "circunstâncias excessivamente traumáticas".

Gael morreu na segunda. Ele foi socorrido ferido do apartamento em que morava com a mãe, a tia-avó e a irmã adolescente em Bela Vista. A mãe foi presa no dia seguinte ao crime e já foi indiciada como suspeita pela morte da criança, mas nega o crime.

Entenda

Andréia Freitas de Oliveira, 37 anos, foi presa na madrugada da terça (11), dentro de casa, horas após a morte de Gael. A polícia diz que a mulher cometeu agressões que levaram à morte do menino. Ele chegou a ser socorrido, mas foi declarado sem vida no hospital.

A polícia ainda investiga o que teria motivado o crime. O advogado de Andréia, Fábio Gomes da Costa, diz que ela não se lembra do que aconteceu no dia do crime, que alega ter sofrido um "apagão", e que chorou por 40 minutos ao saber da morte de Gael.

O advogado vai pedir a prisão domiciliar ou transferência dela para um hospital psiquiátrico.