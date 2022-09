Corpo é encontrado coberto com lençol em avenida de Stella Maris

Um corpo foi encontrado coberto por um lençol na manhã desta quinta-feira (22), na Avenida Dilson Jatahy, no bairro de Stella Maris, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, pessoas que passaram pelo local acionaram os policiais por volta das 6h, após verem um homem caído e coberto com um tecido. Equipes da 15ª Companhia Independente da PM foram até o local e acionara uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência.

No local, os profissionais de saúde atestaram que o homem estava morto e, em seguida, a PM isolou a área. A Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica foram acionados para realização de perícia e remoção do corpo.

A autoria e a motivação do crime ainda estão sob investigação da 1ª Delegacia de Homicídios Atlântico (DT/Atlântico). Até o momento ninguém foi preso.