Corpo é encontrado em lixão na via bronze, no bairro de Valéria

Um corpo foi encontrado em um lixão localizado no bairro de Valéria, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (22).

De acordo com informações da 31ª CIPM, por volta das 7h, policiais militares da unidade foram acionados pelo Cicom com a informação de que havia um corpo no lixão na via bronze, atrás da antiga Usina Siderúrgica da Bahia (Usiba). No local, os militares constataram a veracidade do fato.

O local foi isolado e a perícia técnica acionada para a remoção do corpo. Não há informações sobre a identidade da vítima.

A Polícia Civil investigará o caso.