Corpo é encontrado em rio de Mata de São João

Mergulhadores do 13º Grupamento de Bombeiros Militar resgataram o corpo de um homem que teria se afogado no Rio Jucumirin em Amado Bahia, Mata de São João.

As buscas foram iniciadas na manhã desta segunda-feira (21). Após cerca de um minuto após o início das buscas o corpo foi localizado e recuperado. O acionamento aconteceu no final da tarde do domingo (20), mas com a falta de visibilidade as buscas só puderam ser iniciadas na segunda.

O corpo foi colocado sob os cuidados de policiais militares até a chegada de representantes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação e demais procedimentos legais.

Recomendações

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), o ideal é que os banhos e recreação aconteçam apenas em locais com a presença de guarda-vidas. Usar coletes salva vidas e boias também é importante e as crianças devem ficar a distância de um braço dos responsáveis. Bebidas alcoólicas também não devem ser ingeridas nesse tipo de ambientes e também é importante lembrar que água no umbigo é sinal de perigo.