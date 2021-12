Corpo em decomposição é encontrado em estação da Embasa

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado na manhã de sábado na Estação Elevatória da Embasa, que fica na rua Rio Trobogy, no bairro de Patamares.

Segundo informações da Polícia Militar, o corpo foi encontrado por volta de 9h40, por policiais militares da 15ª Companhia Independente da PM (CIPM/Itapuã).

"No local a guarnição constatou o fato. Se fez presente para remoção do cadáver o Corpo de Bombeiros Militar, além do Departamento de Perícia Técnica para adoção das medidas pertinentes", disse a PM por meio de nota.

Já a Polícia Civil informou que a vítima ainda não foi identificada e que uma equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e realizou os procedimentos legais. "Foram expedidas as guias de remoção e de perícia. Os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) ajudarão na identificação".

Ainda não há informação da causa da morte, nem como o corpo foi parar na estação. Procurada, a Embasa ainda não se manifestou.