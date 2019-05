Corpos de pilotos que morreram em queda de avião com Gabriel Diniz são velados

Os corpos do piloto e do copiloto da aeronave que transportava o cantor Gabriel Diniz e caiu em Sergipe, matando os três ocupantes, começaram a ser velados na manhã desta terça-feira (28), em Alagoas. O velório do piloto Gabriel Abraão Farias aconteceu em Maceió e o do copiloto Linaldo Xavier Rodrigues foi em Água Branca, no Sertão alagoano.

A previsão é de que o corpo de Abraão seja enterrado depois das 16h, no Campo Santo Parque das Flores, no bairro do Benedito Bentes. O corpo de Linaldo vai ser sepultado às 15h, na cidade de Água Branca.

O velório de Gabriel Diniz ocorreu no início desta tarde em João Pessoa, cidade onde morava. Amigos, familiares e diversos artistas, como Wesley Safadão e Xand Avião foram para prestar as últimas homenagens ao cantor.

Pai confirma táxi-aéreo

Na manhã de hoje, o pai do piloto Gabriel Abraão Farias confirmou em entrevista à TV Gazeta que o filho estava realizando um serviço de táxi-aéreo ao cantor. Ele desmentiu a informação de uma possível "carona" dada a GD e disse que o voo fretado para viagens de ida e volta entre Maceió e Salvador custou R$ 4 mil. A aeronave não tinha permissão para a realização desta atividade.

"Ele saiu daqui [Maceió] do aeroclube pra Salvador. Lá, ele arrumou um hotel para meu filho e o copiloto ficarem. Quando terminou o show, eles iam retornar pra cá. Mas não foi nada de carona. Voo foi fretado, o aeroclube era consciente e liberou a aeronave", afirma.