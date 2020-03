Corra Pro Abraço arrecada doações para pessoas em situação de rua; veja como ajudar

O Programa Corra Pro Abraço lançou uma campanha para ajudar pessoas em situação de rua. Voluntários atuam nos territórios com alta concentração deste público e para levar itens de higiene pessoal e informação para a prevenção e combate à proliferação do coronavírus.

O programa, que entrou em ação na segunda-feira (23), conta com equipes multidisciplinares, compostas por profissionais de Psicologia, Direito e Arte-Educação, e faz parte da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia (SJDHDS). As ações acontecem nas regiões que já são acompanhadas pelo grupo: Aquidabã, Piedade, Gamboa, Pela Porco, Largo dos Mares, Gravatá, Comércio, Campo da Pólvora e Água de Meninos.

Para o Secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Carlos Martins, este é um momento de unir forças contra o avanço do vírus: “É de fundamental importância que parcerias se estabeleçam entre o Estado e a sociedade civil para frear proliferação do Coronavírus. O Governo da Bahia está tomando as medidas no âmbito institucional, mas também será imprescindível a colaboração de todos e todas, para vencermos essa dura batalha. As populações em situação de rua e extrema vulnerabilidade social precisam ser uma prioridade neste momento de pandemia”, afirmou.

A ação está sendo viabilizada com recursos próprios do Corra Pro Abraço, com doações de parceiros como o Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da Universidade Federal da Bahia e também a partir da plataforma Bahia Voluntariado, do Programa Bahia Estado Voluntário. Os materiais que a campanha está arrecadando são: álcool gel, máscaras, luvas, sabonetes, lenços umedecidos e água mineral (caixas com copos).

Serão disponibilizados locais fixos para entregas e também serão aceitas doações em dinheiro. Quem não tiver meios de levar as doações até os pontos ou puder concentrar uma arrecadação no bairro (condomínio, prédio, vila, etc), deve contactar o programa através do e-mail ou das redes sociais (Instagram, Facebook) para que seja viabilizada uma logística de transporte dos insumos.

Conta para depósito das doações em dinheiro:

● Agência: 3457-6 | Conta Corrente: 71280-9 | Titular: Comunidade Cidadania e Vida | Banco do Brasil

Endereços para entrega de material:

● Mouraria 53: Rua da Mouraria, n 53. Nazaré

● Sede do Corra pro Abraço, Ladeira da Independencia, 247, Nazaré

● Sede da ComVida: Rua Curva do Vinicius, qd 09, lote 13, Itapua. Rua ao lado esquerdo do Restaurante Caranguejo do Tchê