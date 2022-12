'Corredor da pegação' da Farofa da Gkay é revelado; confira

Após um ano de espera, a Farofa da Gkay está de volta e com mais novidades. A influenciadora e dona do evento, Gessica Kayane, conhecida como Gkay, divulgou as iamgens do "Dark Room", o lugar reservado para os convidados terem relações sexuais.

O quarto tem várias camas, cadeiras eróticas, além de fantasias sensuais para diversas pessoas e acessórios típicos do sadomasoquismo - relação sexual focada na dor -.

Além disso, o evento que será realizado em um hotel cinco estrelas de Fortaleza, também vai ter um corredor da pegação para aqueles que querem algo mais leve do quer sexo. Os celulares serão colocados, novamente, em compartimentos fechados para que nada seja vazado na mídia.

????GRAVE: Esse será o Dark Room da Farofa da Gkay, onde o filho chora e a mãe não vê. pic.twitter.com/gYppcFfjdN — CHOQUEI (@choquei) December 4, 2022

Shows

O evento não terá apenas quartos secretos. A Farofa da Gkay terá, também, shows especiais com diversos artistas da música brasileira, como Anitta, Ivete Sangalo, Pedro Sampaio, Luísa Sonza, Wesley Safadão, Pabllo Vittar, Léo Santana, Matuê, É o Tchan, Xand Avião e Simone Mendes.

Gkay ainda chamou vários amigos próximos e influenciadores que estão bombando na mídia, como Alvaro, Bianca Andrade (Boca Rosa), Kéfera Buchmann, Viih Tube, Eliezer, Jade Picon, Gil do Vigor, Thaynara OG, Arthur Picoli, Camilla de Lucas, MC Loma e Mirella Santos.