Corredor da Vitória ganha espaço que une comércio, serviços, cultura e entretenimento 

Com a chegada do verão e o retorno das atividades econômicas e turísticas, tem muito soteropolitano voltando a explorar a cidade, e principalmente as novidades que surgiram durante a pandemia. Uma delas fica localizada em uma das regiões mais desejadas da cidade, o Corredor da Vitória. Unindo praticidade, arquitetura diferenciada, cultura e uma proposta inovadora, o Vitória Boulevard iniciou as atividades no último 15 de dezembro e já está se tornando o queridinho da região, entre moradores e, também, dos turistas.

A rápida conquista da preferência não é à toa, apesar de ser um das regiões mais valorizadas da cidade, a Vitória não contava com nenhum espaço deste porte nas proximidades. O mix variado de lojas e serviços inclui âncoras como unidades do RedeMiX Supermercado e Academia Alpha Fitness.

“Entre as operações confirmadas, está a filial em Salvador do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. Outra novidade é a primeira loja na Bahia dos Chocolates Lugano, marca de chocolates finos de Gramado, com 45 anos de história. Também fazem parte do mix a Drogaria São Paulo, Restaurante Caza, Tortarelli, Espaço Studio S, Espaço Laser, Craft Papelaria, Óticas Carol, Appa Brands, Thereza Priore, Oliverde e Leila Daltro Acessórios”, afirma Mirela Gedeon Cubilhas, diretora da Enashopp empresa responsável pelo desenvolvimento, implantação, comercialização e gestão o Vitória Boulevard.

Um dos objetivos do Vitória Boulevard é levar uma experiência inédita de imersão cultural ao consumidor soteropolitano

Além do mix de lojas, o Vitória Boulevard carrega um grande diferencial na sua infraestrutura, com rápido acesso tanto pelo Canela quanto pelo Corredor da Vitória. O espaço onde funcionava o antigo Colégio Apoio passou por um processo de retrofit (modernização), assinado pelo renomado escritório Brazão Arquitetos Associados.

Além disso, o design foi pensado para transmitir aos clientes uma sensação de aconchego, conforto e comodidade, através dos seus espaços climatizados, iluminação natural, praça de alimentação, elevador panorâmico e um deck park com estacionamento amplo, coberto, com mais de 200 vagas.

Serão muitas novidades para proporcionar conforto e praticidade no dia a dia dos clientes. Uma delas é que os ciclistas vão contar com um bicicletário, facilitando o acesso ao estabelecimento. O empreendimento terá ainda um charmoso rooftop, área de entretenimento e lazer que está ganhando cada vez mais espaço no Brasil. O local promete virar um dos points para encontros, happy hours e eventos da cidade”, explica Mirela.

Experiência

Segundo a direção do shopping, um dos objetivos do Vitória Boulevard é levar uma experiência inédita cultural ao consumidor soteropolitano. Na sua abertura o artista plástico Bel Borba assinou a intervenção urbana “ABRACE”, que foi instalada em duas árvores no Corredor da Vitória, com mãos feitas de aço com quatro metros cada, que se entrelaçam num abraço, para demonstrar o sentimento de acolhimento e afeto do empreendimento com seus clientes, com os moradores e com a região.

A criação do artista também tem o objetivo de enaltecer a natureza, sem interferir no tronco e nas raízes, respeitando seu estado natural e valorizando o espaço verde que é uma das marcas do Corredor da Vitória.

Outra manifestação artística que está disponível para os clientes é a exposição “Bahia Cantos e Cantos”, com fotos de paisagens baianas feitas por oito fotógrafos: Álem Silva, Giácomo Mancini, Alci Macedo, Carol Dantas, Celo Hermida, Conceição Gaspar, Mauro Reis, Tarciso Albuquerque.

“Os empreendedores entregam um projeto moderno e confortável para os consumidores. Um dos bairros mais charmosos de Salvador, ganhou um equipamento que valoriza a sua beleza, a sua história e que vai trazer mais facilidade ao dia a dia dos clientes”, diz Mirela.



