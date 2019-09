Corregedoria pedirá demissão de servidores envolvidos na farra das diárias no Detran

A Corregedoria Geral da Secretaria da Administração do Estado (Saeb) vai apresentar nos próximos dias parecer favorável à demissão de servidores investigados internamente por suposto envolvimento na farra das diárias do Detran. Recentemente, a equipe escalada para apurar o esquema de adição ilegal de diárias mantido por dirigentes, ocupantes de cargos comissionados e funcionários de segundo escalão do órgão concluiu os interrogatórios dos alvos de pelos menos 15 processos administrativos disciplinares instaurados pela Corregedoria. De 2016 a 2018, o pagamento do benefício aos servidores do Detran custou cerca de R$ 10 milhões aos cofres públicos, apontou um levantamento feito pela Satélite e publicado no último dia 13 agosto.

Múltipla mira

A farra das diárias no órgão estadual de trânsito foi revelada pela coluna no início do mês passado. Fora a Corregedoria da Saeb, o caso também está no radar do Ministério Público do Estado e da Polícia Federal.

Nem vem que não tem

Enquanto continuar impasse sobre a posse de um terreno de 176 mil metros quadrados desapropriado para receber a futura rodoviária de Salvador em Águas Claras, a prefeitura alertou ao governo do estado que não liberará a licença para o projeto. Isso porque o governo Rui Costa (PT) decidiu judicializar a disputa em torno da área, adquirida pelo estado com rapidez inédita por R$ 60 milhões, embora o município possua 35% do terreno.

Dupla recusa

Antes de optar pelo baiano Augusto Aras para chefiar a Procuradoria-Geral da República, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) cogitou dois outros nomes: o subprocurador carioca Paulo Gonet e o procurador goiano Ailton Benedito, integrantes da ala mais conservadora do Ministério Público Federal. Desistiu após receber sinais de que o Senado rejeitaria a dupla por causa do perfil linha-dura.

Trânsito livre

Articuladores políticos do Planalto, então, sugeriram ao presidente que apostasse em Augusto Aras, cujas sondagens entre lideranças do Senado apontaram alta aceitação a seu nome.

Salve geral

A oposição na Assembleia Legislativa decidiu obstruir ao máximo a tramitação do projeto de lei que eleva os salários de 30 mil servidores estaduais com remuneração básica inferior ao salário mínimo. A bancada só desmobilizará a tropa se for acatada a emenda que garante reposição salarial para toda a categoria em 13,51%, percentual referente ao acumulado da inflação desde 2016, quando o governo da Bahia suspendeu reajustes anuais dos servidores.

Casa cheia

Dos 25 maiores hotéis da capital, o Intercity, na região da Tancredo Neves, obteve o melhor desempenho na baixa temporada, com ocupação média de 77% de abril a agosto. Abaixo, vêm o Mercure do Rio Vermelho (70%) e o Sotero (69%), também na Tancredo Neves.