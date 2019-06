CORREIO é eleito o melhor jornal impresso Norte e Nordeste de 2018

Parece até notícia repetida, mas o CORREIO foi premiado de novo. Depois de ganhar ou ser finalista em mais de 50 prêmios de jornalismo nos últimos dez anos, o jornal foi reconhecido pelo Prêmio Colunistas como o principal Veículo Impresso do Ano do Norte e Nordeste 2018, pela terceira vez. A premiação aconteceu nesta terça-feira (4), no restaurante Veleiro, no Yatch Clube da Bahia, na Ladeira da Barra, e contemplou 15 ganhadores em outras categorias.

Segundo o vice-presidente do Norte e Nordeste da Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda (Abracomp), Nelson Cadena, 15 jurados escolheram os vencedores. Três deles são brasileiros que trabalham em agências estrangeiras, sendo dois de Nova York (EUA) e um de Varsóvia (Polônia).

“O prêmio se chama Colunistas porque, antigamente, era julgado por colunistas que tinham colunas nos jornais. Isso foi mudando com o tempo. Hoje, a maior parte do júri é formada por criativos de fora do Nordestes, como São Paulo, Rio de Janeiro, e Rio Grande do Sul. Eles escolhem os melhores trabalhos entre todas as mídias”, afirmou.

Cadena destacou os outros prêmios conquistados pelo CORREIO (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Entre os vencedores estão os chamados Grand-Prix, que são categorias que elegem os melhores veículos, agência, publicitário e profissional de propaganda do ano de 2018. Essa foi a terceira vez que o CORREIO levou o prêmio - em 2009 e 2011 o jornal foi vencedor na mesma categoria.

Segundo os organizadores, as conquistas anteriores do veículo e o fato dele ter a liderança no mercado de jornalismo impresso no Norte e Nordeste, pesaram na decisão. A editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra, e a gerente comercial, Luciana Gomes, receberam a premiação e comemoraram o resultado.

“É uma honra ganhar esse prêmio por um jornal impresso, um jornal que fez 40 anos, ainda mais em um momento em que o jornalismo passa por muitas transformações. A inovação não significa apenas tecnologia, mas também boas ideias, e é muito importante ter criatividade nesse momento”, afirmou Linda.

Ela destacou o trabalho em equipe para conseguir bons resultados. “Esse é um prêmio que divido com todas as pessoas que trabalham no jornal: marketing, comercial, mercado leitor, opec, além de todos os colegas da redação. O jornal só é bom porque tem uma equipe que trabalha em conjunto”, disse.

Linda Bezerra e Luciana Gomes recebem o prêmio (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Grand-Prix

Dentre os outros vencedores do Grand-Prix, o título de 'Empresário do Ano do Norte e Nordeste' foi para Daniel Queiróz, da Ampla Propaganda; o de Melhor Veículo Eletrônico para o portal Bahia Notícias; o de Profissional de Propaganda do Ano para Emerson Braga, da agência Propeg; e o de Profissional de Promoção e Live Marketing para Thomaz Costa, da agência Bolero.

A Propeg foi vencedora por trabalhos desenvolvidos com a Prefeitura de Salvador, Grupo Gay da Bahia, Governo de Pernambuco, ONU Mulheres, Miss Mag Cosméticos, Caseirinho Alimentos, Unijorge, e ACBEU. O CEO da empresa, Vitor Barros, recebeu o prêmio de Agência do Ano e destacou a importância desse tipo de premiação.

“Ganhar prêmio é muito bom para a agência, mas é muito bom para o cliente também, porque significa que aquele trabalho que ele aprovou teve uma visibilidade extra. Para a gente é muito importante e gratificante ver o reconhecimento do trabalho, se destacar em um meio que é muito criativo”, afirmou.

Vitor Barros recebeu o prêmio pela Propeg (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

A lista de vencedores incluiu também as agências Morya, Arantas Marketing, Tuppy, Rocha Propaganda, Atenas, Acesso (Ceará), Estalo, Tag Zag (Paraíba), e Única, que recebeu os diplomas conquistados pelos clientes iBahia, Rádio Jovem Pan e Ministério Público da Bahia. O diretor da empresa, Cláudio Oliveira, recebeu a honraria.

“Estou no mercado há mais de 30 anos e vejo a importância desse prêmio. A Única é uma agência jovem e talentosa, nossa equipe de criação joga duro. É uma satisfação muito grande participar desse evento. O mercado precisa, cada vez mais, se fortalecer. Essas ações ajudam nesse sentido”, disse.

Cláudio, da Única, acredita que premiação fortalece o mercado (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Mercado

O Prêmio Colunistas surgiu em 1967, mas a regional Norte e Nordeste foi instalada em 1974. O vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap), Américo Neto, também participou da cerimônia e afirmou que o Prêmio Colunistas lança os holofotes do país sobre o mercado baiano.

“Para a Abap é muito importante um prêmio como esse, que é tradicional do mercado publicitário, que valoriza a criatividade. Isso é a base do nosso negócio, é o que faz a diferença. Essa premiação valoriza as nossas agências, as empresas que fazem parte do nosso mercado, e nossos publicitários”, afirmou.

Américo Neto, da Abap, afirma que prêmio valoriza os profissionais (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Em dez anos, o CORREIO já coleciona mais de 50 reconhecimentos em prêmios de jornalismo, inovação, design e marketing - mais da metade deles internacionais, em que chegou até a superar os maiores jornais do mundo, como New York Times, The Guardian, Washington Post, Folha de S. Paulo, entre outros. O jornal coleciona ainda prêmios famosos como Esso, Petrobras, Embratel, Tim Lopes, Vladimir Herzog, INMA e SND.