CORREIO é líder de audiência na Bahia; veja os números

No mês de outubro de 2021, com 20.710.000 visualizações de páginas, o CORREIO confirmou mais uma vez a sua liderança de audiência entre os principais portais baianos de notícias, com dobro do segundo colocado no ranking.

"Esses números comprovam o quanto o CORREIO se destaca no cenário digital da Bahia. Eles mostram que nossos leitores, sobretudo os assinantes, estão muito bem servidos por nosso jornalismo. Além disso, esse nível de liderança indica para todos nossos parceiros que eles estão em ótima companhia. Com tudo isso, nós só podemos estar muito orgulhosos", explica o Gerente de Estratégia Digital do jornal, Juan Torres.

No acumulado do ano, de janeiro a outubro, segue sendo o portal com maior participação de audiência, 24%, frente a 16% do segundo colocado.

Ocupa ainda, entre os principais jornais do país, o 5º lugar em audiência para o público do Nordeste, com 15.853.000 visualizações desktop e mobile.

Além de liderar em audiência digital, o jornal segue líder também em circulação impressa, com 44% de vantagem em relação à concorrência.

Os dados têm como fonte o Comscore MMX®️, Mobile Metrix®️ e o IVC.