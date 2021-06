CORREIO Gamer dessa quarta-feira debate mercado e investimentos

Se diversos mercados retraíram durante a pandemia, por conta de todos os problemas econômicos causados pelo período, o mercado dos games deu um salto. Para falar sobre o mercado atual e seus possíveis investimentos, a segunda edição do CORREIO Gamer segue nesta quarta-feira, ao vivo, às 21h, no perfil do Instagram do CORREIO com mais um bate-papo com experts no assunto.

Os convidados do apresentador, o jornalista e colunista de tecnologia do CORREIO Ivan Dias Marques, serão Lukas LKZ Walter, CEO da startup Beyond Digital Sports (DBS); Suellen Aranda, CEO e fundadora da equipe Esquadrão Golden; e o streamer Dbraz, afiliado da BDS.

Graduando em administração e no mundo dos games desde a adolescência, LKZ iniciou sua trajetória de empreendedor como sócio da primeira academia gamer da Bahia, a CWG Academy. Suellen é 'patroa' (como se define no Instagram) e criadora da antiga Golden Vulpes, que, em 2020, acertou parceira com o Esporte Clube Bahia para ser a primeira equipe de eSports do clube, rebatizada como Esquadrão Golden. Já Davi ‘Dbraz’ é um dos streamers baianos com mais seguidores na atualidade, com mais de 100 mil inscritos tanto no Twitch como no YouTube.

