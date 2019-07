CORREIO garimpa 10 peças para sua casa no precinho

Pra quem vem ensaiando deixar a casa de cara nova, adquirindo novos produtos ou mesmo substituindo aqueles que já estão velhinhos e pedem pra serem aposentados, o momento é agora. Quem circula pela cidade já deve ter notado os cartazes anunciando que começou a temporada de promoções. Está todo mundo querendo queimar os estoques e quem ganha com isso somos nós, que conseguimos levar pra casa aquele objeto do desejo que tanto cobiçamos com descontos bem atrativos. Confira aqui o nosso garimpo: dez peças de R$ 3,75 a R$ 199.

R$39,99

Tá frio?

A gente não tem Inverno rigoroso em Salvador, mas basta o termômetro se aproximar dos 20º que todo mundo se esconde debaixo de um coberto quentinho. Já garantiu o seu?. Loja Etna, Salvador Shopping.





R$3,99

Pra colecionar

Sua coleção de canecas pode ganhar um reforço com uima dessas, de porcelana, com estampa no estilo azulejo português, com capacidade para 270 ml. Domest&Co, na Avenida Sete, número 1127.





R$79,90

Colorido

Leve cores para o seu quarto. Tem cobertor de casal, com duas fronhas por quase metade do preço. Antes, custava R$ 149,90. O legal é que, como é dupla face, dá pra usar dos dois lados. Riachuelo, Shopping Salvador.





R$9,90

Espalhe amor

Que tal encher sua casa de amor? Tem quadrinhos fofos com mensagens que vão te lembrar dessa missão. Você pode espalhar amor por aí, a começar, pela decoração da sua casa. Ferreira Costa, Paralela, número 6.180.





R$3,75

Proteção

Porque não é todo dia que a gente acha descansador de panela naquele precinho camarada. Quando isso acontece, não precisa nem pensar duas vezes! Super Lima Variedades e Decoração, número 190, Avenida Sete.





R$55,99

Do seu jeito

Essa é uma peça que você adquire de acordo com sua necessidade. Vendem os módulos e você compra a quantidade que atende ao seu propósito. Esse valor é para retirada na loja. Antes custava R$ 189,99. Tok & Stok, Av. Tancredo Neves.



R$9,90

Beba água

Garanta sua jarra de vidro com capacidade para 1,5 litro na promoção. Preçolância, Salvador Shopping.



R$8,90

Retrô

Esse modelo de jarra de água/suco é das antigas e continua fazendo sucesso. Plast&Co, Avenida Sete, número 1098.



R$199,90

Tudo organizado

Se você faz questão de deixar tudo organizado, esse gaveteiro de aço vai fazer muita diferença na sua vida. Tem 69 cm de altura, 28 cm de largura e 41 cm de profundidade. Esse valor é para retirada na loja Etna, Salvador Shopping.





R$10,90

Cheirinho bom

Além de funcional, o seu porta sabão líquido pode ser estiloso e ajudar na decoração do seu banheiro. Que tal esse modelo em porcelana, com estampa de cactus? Super Lima Variedades e Decoração, 190, Avenida Sete

