CORREIO garimpa dez peças de até R$ 59,99 na Expo Moda Bahia

Se você adora garimpar umas peças bacanas com preços mais em conta, aproveita que tá rolando a Expo Moda Bahia e vai lá garantir seus looks de Inverno. São 60 estandes onde é possível encontrar moda feminina, infantil, sapatos, acessórios, bolsas de couro... Eu adoro feira e tenho minhas estratégias. Sempre gosto de ir no primeiro dia, pra garantir aquelas pecinhas que amei, mas volto no último dia para a xepa. Sim, toda vez tem queima de estoque. Como muitos expositores vêm de outros estados, eles não querem voltar pra casa com muita mercadoria e costumam fazer promoções sensacionais.

Também não compro nada antes de conferir todos os estandes. Só se for algo imperdível mesmo, que eu tenha certeza que corro o risco de não encontrar mais se deixar pra depois. Mas, prefiro dar uma geral em todos os estandes da feira, ver tudo, e só depois voltar atrás das coisas que curti de fato. Como sempre corremos o risco de achar algo mais interessante, se sair comprando tudo que vê pela frente, pode ocorrer de estourar a cota de compras e, depois, bater o arrependimento quando encontrar algo mais bacana.

Outra coisa, se puder, leve dinheiro em espécie. Tem promoções que só valem para o pagamento no dinheiro. No mais, é apostar numa roupa e calçado confortáveis e ir com tempo pra bater perna à vontade, sem pressa. Ah, a feira é realizada dessa vez no Hiper Walmart Iguatemi e vai até o próximo domingo (2). Funciona das 12h às 21h durante a semana e das 11h às 21h no final de semana. O ingresso custa R$ 10, idosos e crianças não pagam e o estacionamento é o do próprio supermercado, que é gratuito. Dei uma passada rápida por lá e listei dez opções bacanas. No domingo estarei de volta e, com certeza, os precinhos vão estar ainda mais tentadores.



Quem não resiste a um poá, vai cair de amores por essa blusinha de crepe, que está sendo vendida na loja Dona da Arte, por R$ 35.

Todo ano é a mesma coisa, vai se aproximando do São João e o quadriculado vai ganhando as vitrines. Você já garantiu a sua? Encontrei essa por R$ 40, no estande da loja Luisa Ribeiro.

Que tal esse vestidinho de sarja por R$ 50? Você encontra dele no estande da loja Atitude.

Tem peças que a gente nem pensa duas vezes pra ter certeza que deve levar pra casa. Essa é uma delas. Esse vestidinho de viscose está um arraso e o preço também: R$ 50. Você encontra dele no estande da loja Dona da Arte.

Está em busca de um blaser? Esse modelo, em neoprene, cortado a laser, está por R$ 59, na Clube da Moda.

Tem paciência para garimpar no balaio? Se tiver, pode encontrar sandálias de couro como essa por R$ 59,99. Basta passar no estande da D´Vugue que tem um balaio gigante com várias de modelos e cores nesse preço.

E essa blusinha com uma pegada bem romântica, de crepe com detalhes nas mangas em tule, não está um charme? Você encontra dela, em várias opções de estampas e cores, na loja Dulce Maria.

Mais um modelinho de tecido, numa estampa bem fofa, que está por R$ 50. Ele está à venda no estande da loja Cherrie.

Duas paixões unidas numa só peça: vestido longo e listras. Se você curte também, aproveita para ver esse modelito de tricot que está por R$ 59, no Clube da Moda.

Se você está montando enxoval, tem baby em casa ou procura uma lembrancinha pra o bebê de uma amiga, passa no estande da Glima Modas. Lá tem roupinhas a partir de R$ 11.