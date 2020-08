CORREIO lança campanha para arrecadar doações para as baianas de acarajé

A partir deste final de semana, dada a importância social e cultural do ofício, o CORREIO passa a abraçar a causa das baianas de acarajé. A campanha #colecomasbaianasdeacaraje sugiu diante do apelo de muitas dessas mulheres que sustentam suas famílias com o bolinho frito no dendê. Com a pandemia, a maioria delas deixou de vender suas iguarias nos fins de tarde. Iniciamos então um projeto que engloba grandes reportagens sobre o acarajé e ações para ajudar as baianas através de doações imediatas.

Segundo a Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Beiju e Similares (Abam), das mais de 2 mil baianas que vendem seus acarajés em Salvador, no momento cerca de 80% estão paradas ou fora de seus pontos se virando como podem. As que trabalham nas praias (no total 750) são as mais prejudicadas. Essas perderam quase que 100% dos clientes e não sabem quando vão poder retornar.

Entre as que estão se virando como podem, há as que subvertem o fato de o ofício de baiana ser um trabalho de rua. Algumas recorreram ao aplicativo Ifood. Outras, além do Ifood, resolveram ir para rua vender no sistema drive-thru ou até nas portas e garagens de suas casas.

Além das reportagens especiais no site e no impresso, também produzimos ações audiovisuais nas nossas redes sociais. Essa será apenas a primeira fase da campanha. Em breve, divulgaremos os próximos passos. Por enquanto, cole com as baianas e ajude depositando qualquer quantia na seguinte conta bancária (as doações serão revertidas em cestas básicas).

ABAM - Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Beiju e Similares.

Caixa Econômica Federal

Código Operação: 003

Ag: 4802

Conta corrente: 000056-1

CNPJ: 02561067000120