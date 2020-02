CORREIO lança minidoc sobre Desafio Cidades Criativas, do Agenda Bahia

No final de 2019, cinco escolas baianas participaram do Desafio Cidades Criativas, evento que fez parte do Agenda Bahia, em parceria do CORREIO com a Rede Sesi/Bahia. Os jovens de ensino fundamental e médio foram instigados a desenvolver soluções para problemas comuns às cidades. O vencedor foi o Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC), sediado no Colégio Central, no bairro de Nazaré.

O minidocumentário produzido pelo CORREIO sobre o desafio conta como foi realizado o desafio e um pouco da história dos oito jovens integrantes da equipe do CJCC. O vídeo possui direção de Ivan Dias Marques, imagens de Yuri Rosat, Marcus Barbosa e João Paulo Sebadelhe, que também assina a edição e finalização. Confira: