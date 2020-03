CORREIO libera acesso ilimitado à cobertura de pandemia de coronavírus

O CORREIO entende a preocupação diante da pandemia do novo coronavírus e que a necessidade de informação profissional nesse momento é vital para ajudar a população. Por isso, o CORREIO decidiu abrir o conteúdo das reportagens relacionadas à pandemia também para não assinantes.

Na prática, liberamos o acesso às reportagens e aos artigos que tratarem da disseminação do vírus e das maneiras de se evitar o contágio. A regra vale também para nosso podcast diário O Que a Bahia Quer Saber, que tem tratado especialmente da chegada do novo coronavírus na Bahia. Diariamente temos feito boletins através de uma newsletter especial e também em um grupo de WhatsApp http://bit.ly/ZapCovidCorreio.

A medida já foi adotada por grandes jornais do mundo todo, a exemplo do The New York Times, do português Público, do francês Le Monde, e também nacionais, como Folha de S. Paulo e Zero Hora. O CORREIO adota o modelo paywall desde 2018.

Nossas redes sociais também têm sido movimentadas com muitos conteúdos relacionados a essa cobertura. Publicamos guias de autocuidado e dicas de higiene no feed do Instagram e nos stories. Também compartilhamos por lá links das principais notícias.

A Bahia já registra casos da Covid-19. O primeiros registros da doença ocorreram em Feira de Santana, e depois em Salvador. O CORREIO fez uma linha do tempo que mostra o avanço da doença no estado. Se intensificaram as suspensões de aulas, os cancelamentos de eventos, e as medidas de higienização em transportes públicos e empresas, onde há aglomeração de pessoas.

Reunimos em uma única matéria mitos, verdades, fake news e dicas falsas sobre o coronavírus, de modo a combater a desinformação, e também listamos os alimentos que podem reforçar a defesa do sistema imunológico. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), coronavírus pode ter pico na Bahia em maio.

Tenha acesso 24 horas a notícias sobre o coronavírus atualizadas e apuradas pelo jornal CORREIO. http://bit.ly/TudoCoronavirus