CORREIO participa de evento sobre transformação digital do jornalismo

O jornal CORREIO está participando do principal evento sobre transformação digital da indústria jornalística latino-americana. Trata-se do Digital Media Latam, que foi iniciado hoje e segue até quarta-feira, no Grand Hyatt, no Rio de Janeiro.



Na edição do ano passado, realizada em Bogotá, na Colômbia, o jornal foi vencedor com o projeto Textão, que levou o prêmio de Melhor Projeto de Fidelização em Redes Sociais. Antes disso, o CORREIO já havia sido finalista em 2016, com o projeto O Silêncio das Inocentes, e em 2017, com o projeto Grupos Segmentados no WhatsApp.

(Foto: Divulgação)

“Para o CORREIO é muito inspirador participar do Digital Media Latam por estarmos inseridos nas principais discussões do futuro da nossa indústria. O CORREIO está sempre conectado com a vanguarda da mídia e se preparando para o futuro!”, nos disse a diretora e acionista do jornal, Renata Correia, que está prestigiando o evento ao lado de Mara Salmeron (gerente do Mercado Leitor), Ivonei Tanajura (gerente de Operações e Contratos), Luciana Gomes (gerente Comercial), Juan Torres (coordenador de Inovação), Linda Bezerra (editora-chefe), Maíra Azevedo (gerente de Gestão), Antonio Carlos Júnior (presidente do Conselho de Administração) e Marta Souza (coordenadora de Marketing).