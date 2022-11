Correios divulgam novo leilão para venda de antiga sede na Pituba

Os Correios anunciaram mais um feirão para venda 11 imóveis pelo país, com licitações agendadas até 15 de dezembro. Um deles é a antiga sede da empresa no bairro da Pituba, em Salvador. A agência da Pituba, que era a maior da cidade, encerrou suas atividades em 2018. Desde 2019, a empresa tenta vender o imóvel.

Com aproximadamente 35 mil m², a duas quadras da praia, o terreno está com a abertura de proposta agendada para o dia 22 de novembro. O imóvel tem potencial construtivo estimado de até 105 mil m².

Outras oportunidades de investimento estão localizadas em São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Ceará, Pará, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

No site do Feirão, é possível fazer buscas por tipo, localidade e finalidade dos imóveis, bem como obter outras informações sobre a descrição, documentação e a região em que se localizam.

Os interessados poderão visualizar as fotos e vídeos dos prédios, terrenos, lojas, apartamentos, imóveis comerciais e sobrelojas, além de agendar visitas presenciais.

Os editais contendo o preço de venda e outros detalhes de cada certame também estão disponíveis na página dos Correios.

Até o momento, já foram vendidos 68 imóveis dos Correios, ​gerando uma receita de mais de R$ 50 milhões.

Cadastro

As vendas dos imóveis dos Correios ocorrem em formatos eletrônico e presencial. Para participar no formato eletrônico, é necessário que os interessados se cadastrem na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil.

Ao concluir o cadastro, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas para participar da disputa online, realizada no site. Para participar no formato presencial, é necessário entregar as propostas no local onde será realizado o certame ou nas agências do município onde estão localizados os imóveis, de acordo com o local e horário de atendimento descritos nos editais.