Correios reajustam tarifas para envio de cartas; valores de encomendas são mantidos

Entra em vigor nesta terça-feira (2) as novas tarifas aplicadas aos serviços postais nacionais e internacionais prestados pelos Correios em regime de exclusividade. Os serviços foram reajustados em 9,5% pelo Ministério das Comunicações, de acordo com publicação extraordinária do Diário oficial da União da última terça-feira (26).

A medida alcança os serviços nacionais como Carta e Aerograma Nacional, Franqueamento Autorizado de Cartas Nacional - FAC (Simples), Telegrama Nacional (Agência, Telefone e Internet), Correspondência Agrupada – Malote – e correlacionados, como Serviços de Resposta, V-POST, Carta Via Internet (CVI), Aviso VPNE, Franqueamento Autorizado de Cartas – FAC: estadual e local e nacional.

Sobre os serviços internacionais, o reajuste se aplica às Cartas e Cartões Postais na Modalidade Econômica (Documento Econômico) e na Modalidade Prioritária (Documento Prioritário) e Telegramas, além dos correlacionados: Carta Mundial Via Internet e Cupom Resposta Internacional.

Ficou de fora da política de reajuste os serviços concorrenciais de encomendas nacionais e internacionais, como SEDEX, PAC, importação e exportação.

A empresa manteve ainda a política de redução de preços aplicadas desde 31 de janeiro a 420 cidades brasileiras. A redução visa garantir às empresas condições e oportunidades de negócio do e-commerce.