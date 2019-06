Corretores de Imóveis em extinção?

Comprar um imóvel é a realização do sonho de muitos brasileiros. Na maioria das vezes o processo de compra começa pela análise geral das opções. Depois chega a hora das visitas. Nesse ponto quem ainda não teve contato com o Corretor de Imóveis começa a interagir com esse profissional.

A pergunta que faço hoje é se essa classe estaria ameaçada pela chegada de aplicativos que usam Inteligência Artificial (IA) para encontrar opções que se encaixem no perfil dos compradores. Segundo Livia Rigueiral, CEO do Homer, aplicativo que conecta profissionais, compradores e vendedores de imóveis, a resposta à minha pergunta é não. A tecnologia não veio para eliminar a função do corretor e sim para levá-la a um outro patamar.

Consultor de sonhos

Um estudo do MIT Tech (EUA) aponta que 94% dos executivos consideram que a Inteligência Artificial (IA) vem para dar mais tempo para pensar criativamente. Quase a mesma proporção dos líderes pensa que essa tecnologia trará como um dos maiores ganhos a possibilidade de pensar em benefícios adicionais para os clientes e, com essa visão de ganha-ganha, permitir vendas mais rápidas e eficazes somadas a clientes satisfeitos e fiéis. E é por aí que o uso de aplicativos como o Homer deveria ser enxergado.

Com a conexão e escolha das ofertas que mais se aderem ao bolso e ao desejo de quem deseja comprar, o corretor entraria apenas na segunda fase do processo e na qual as máquinas, pelo menos por enquanto, não conseguem ajudar que é na conexão das possibilidades com o sonho. Então o que se extingue com a tecnologia não é o Corretor mas sim o Vendedor de Imóveis puro e simples. O corretor passa então, nesse novo momento tecnológico, a ser um profissional visto como quem não quer empurrar os imóveis que tem disponíveis na sua carteira e sim ser o verdadeiro consultor no sentido da realização de um sonho que custa bem caro, e que não permite erros, um profissional que traduzirá a indicação meramente técnica de um aplicativo em algo que traz, além de tudo, uma relação verdadeira de confiança.

Kayak encontros

Não, não é um novo Tinder. O App tem como objetivo facilitar a vida de que tem namorado/namorada, noivo/noiva, etc, morando em uma cidade diferente e precisa, vez por outra, fazer uma viagem . Serve também para quem trabalha longe de casa e é obrigado a viajar para rever a família. O sistema é simples. As pessoas registram as cidades de origem e o período da viagem e logo aparece a sugestão de destino para o encontro. “ É especialmente útil para casais e familiares que viajam com frequência para se encontrar e queiram variar o roteiro e viver novas experiências”, frisa o líder de operações Kayak no Brasil, Eduardo Fleury. Vale a pena testar.

Parceiro Magalu

Esse é o novo App da loja que permite a pequenos lojistas vender produtos da rede nacional. Tudo que eles precisam é se inscrever, ter CNPJ e conta bancária. Funciona assim: uma loja de bairro, por exemplo, pode precisar vender algo que não esteja em seu estoque mas que a grande loja tenha. Estando cadastrada ela acessa o sistema e fecha o negócio, garantido pela loja nacional. O pagamento é aceito em cartão de crédito e boleto. O comerciante vendedor pode receber comissões de até 8% sobre as vendas. A entrega pode ser presencial em uma das lojas ou por entrega em domicílio.