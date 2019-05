Corsa é renovado na Europa

A nova geração do Corsa só seria revelada em setembro, durante o Salão de Frankfurt, na Alemanha, mas imagens vazadas acabaram revelando os segredos. Por isso, a Opel resolveu abrir logo o jogo e forneceu fotos e dados do hatch, que teve duas gerações produzidas pela Chevrolet no Brasil. Esta é a primeira geração do compacto desenvolvida sob o comando do Grupo PSA (o mesmo da Peugeot e da Citroën), que comprou a Opel da General Motos em 2017. Não por acaso, o novo modelo abandonou a base SCCS (que deu origem à GSV, de Onix e Spin) e agora usa a plataforma modular CMP, dos novos Peugeot 208 e DS3 Crossback. Na mecânica, o motor elétrico entrega 136 cv de potência e 26,6 kgfm de torque, levando o Corsa de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos. A autonomia é de 330 quilômetros e o sistema de carregamento rápido permite alcançar até 80% da carga da bateria de 50 kWh em apenas 30 minutos. A linha completa terá ainda versões com motores a combustão, a diesel e a gasolina, que vão render entre 76 cv e 130 cv de potência.

Atualmente, a Opel faz parte da PSA, grupo que também controla a Peugeot e a Citroën (Foto: Divulgação)

ARTE SOBRE RODAS

Thomas Scheibitz, renomado pintor e escultor alemão, usou o BMW i8 de seu amigo Bernd Heusinger como tela de pintura. Conhecido por criar novas combinações ao utilizar pinturas e esculturas coloridas entre suas referências, Scheibitz aplicou no veículo esquemas de cores na forma de elementos estilísticos, criando imagens que se encaixam perfeitamente nas formas da carroceria. O esportivo híbrido está em exposição, desde o último sábado, na galeria do artista em Berlim, na Alemanha. Este modelo não faz parte do Art Car da BMW, programa no qual a marca alemã convida artistas conceituados para fazer intervenções.

(Foto: Divulgação)

DÊ SEU LANCE

Porsche mais antigo do mundo, o Type 64 número 3 será leiloado em agosto. Esse modelo histórico foi desenhado por Ferdinand Porsche antes mesmo da empresa ser oficialmente fundada em 1948. Somente três unidades foram fabricadas e apenas a última resistiu à Segunda Guerra Mundial. “Esta é a história da origem da Porsche, o carro que deu origem à lenda da empresa, e oferece aos colecionadores uma oportunidade única de dirigir um carro que já foi guiado por Ferdinand e Ferry Porsche”, diz Marcus Görig, especialista em carros da RM Sotheby’s. A expectativa é de que o Type 64 alcance, pelo menos, o valor de US$ 20 milhões.

(Foto: Divulgação)

OUTRO CICLO

Em 2016, a Scania iniciou um investimento de R$ 2,6 bilhões na sua operação industrial em São Paulo para ser concluído até o ano que vem. O recurso teve como principal objetivo adaptar as fábricas para a maior mudança de linha de montagem já realizada em toda sua história e, com isso, a introdução de uma nova geração de Caminhões para a América Latina. Agora, ainda não completado esse ciclo, a fabricante sueca anuncia que pretende investir R$ 1,4 bilhão para o período de 2021 a 2024.

NOVOS MOTORES

A Fiat Chrysler Automobiles e seus fornecedores vão investir R$ 500 milhões para instalar uma nova fábrica dentro da sua unidade de Betim, em Minas Gerais. Esse aporte amplia para R$ 8,5 bilhões os investimentos programados, o que representa o maior investimento da FCA em Betim desde a inauguração da fábrica, em 1976. Os novos motores, incluindo turbo flex, começarão a ser produzidos ano que vem. Esses propulsores serão utilizados no mercado interno e também vão ser exportados.

O TRÂNSITO MATA

De acordo com o Conselho Federal de Medicina, o trânsito no Brasil mata cinco pessoas e manda para o hospital 20 pacientes a cada hora. Entre 2009 e 2018, 60% das vítimas graves do tráfego são de pessoas entre 15 e 39 anos. Do total, 80% são homens.