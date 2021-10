Cortejo cultural homenageia Mestre Moa do Katendê

A convocação é para vestir azul e branco - cores do Afoxé Badauê - e celebrar a memória do Mestre Moa do Katendê, que nesta sexta-feira completaria 67 anos. O cantor, compositor capoeirista e ogã-percussionista, brutalmente assassinado em 2018, será homenageado com um cortejo formado por percussionistas, capoeiristas, bailarinos, familiares e amigos, neste sábado (30), a partir das 9h.

O cortejo percorrerá o Engenho Velho de Brotas, bairro onde o criador do Afoxé Badauê nasceu e iniciou carreira artística. A concentração será no Parque Solar Boa Vista. Depois, descerá a Ladeira de Nanã, passando pelo local onde aconteceram os primeiros ensaios do afoxé - que se tornou conhecido por canções de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Moraes Moreira e outros artistas.

Ao chegar no Dique do Tororó, próximo ao local onde Moa morreu, será feito um minuto de silêncio e um ato pedindo paz. Na sequência, o cortejo seguirá em direção ao Dique Pequeno, encerrando na porta do Colégio Estadual Moa do Katendê. A equipe do documentário Raiz Afro Mãe, que está gravando em Salvador, irá registrar o cortejo para integrar o filme que conta a trajetória de Moa, que chegou a gravar cenas contando suas histórias e cantando suas canções para a produção paulista.

“O Badauê é toda uma história que começa também comigo, da minha trajetória como capoeirista, como dançarino, como integrante de vários grupos folclóricos, como Oxum, Viva Bahia, que me leva pro exterior. Então eu acumulei essa bagagem, mais o fato de eu ser ogã do terreiro da minha tia”, contou Moa em entrevista à TVE.

O cortejo conta com a parceria do Afoxé Amigos do Katendê e do Pra te Lembrar do Badauê, movimentos que Moa participou da criação e que seguem com a missão de preservar e difundir o seu importante legado.

Quem quiser levar instrumento de percussão também será bem vindo. Devido à pandemia, o uso de máscara será obrigatório, bem como o respeito ao distanciamento.



Revista gratuita traz oito novos autores

Projeto bacana da Editora Suma, a primeira edição da revista Suprassuma reúne oito novos autores nacionais, selecionados mediante edital, além de um conto inédito de Fabiane Guimarães, autora convidada. Publicação anual, digital, colaborativa e gratuita, a revista será disponibilizada neste domingo (31), em formato e-book ou PDF no site www.revistasuprassuma.com.br/.

Os contos, que passeiam por gêneros como ficção científica, fantasia e terror, giram em torno do tema “a primeira vez”. Segundo a publicação, a ideia é ouvir novas histórias e vozes de todos os cantos do país. Para esta edição, foram 800 textos avaliados pela equipe do selo até chegar à seleção final que compõe este primeiro número. Os autores são Jana Bianchi, Fernanda Castro, Moacir Fio, Giu Yukari Murakami, Andrezza Postay, Ariel Ayres e Saskia Sá. A capa e as e as ilustrações são de Pedro Correa.





Em uma vibe mais feminina

Luedji ao vivo - Lançado durante a pandemia, o álbum Bom Mesmo é Estar Debaixo D´água, de Luedji Luna, ganha mais uma apresentação na live que a artista faz neste sábado, às 20h, no projeto Som do Sesc. É uma oportunidade de ouvir ao vivo o belo trabalho, com canções que transitam entre o jazz e os ritmos africanos. Quem abre o show é o rapper Ramonzin. Semana passada, ela lançou o single Me Abraça e Me Beija, releitura do hit de Lazzo Matumbi, para o projeto Ainda Atrás do Pôr do Sol, que homenageia o baiano. No YouTube (/portalsescrio).

MaquinAfro - Larissa Luz apresenta neste sábado, ao vivo, às 19h, no YouTube do Sesc Bahia, o show MaquinAfro, com releituras eletrônicas de canções marcantes dos blocos afros de Salvador. “Vou relembrar um projeto que criei em 2014 e usei como base de pesquisa pra achar sonoridades de hoje e de depois! MaquinAfro! Um show com releituras dos blocos afros da Bahia em beats eletrônicos” escreveu Larissa no Instagram. O evento marca o Dia do Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo cana. www.youtube.com/SescBahiaOficial

Papo de Mulher - O projeto Mulher com a Palavra encerra hoje a sua quinta edição, convidando para a conversa a jornalista Monique Evelle, fundadora da plataforma Inventivos, a cantora e compositora Margareth Menezes e a a rapper, e historiadora paulista Preta Rara. Elas trocam ideias com a apresentadora Rita Batista sobre o tema Afrofuturos, pensando perspectivas presentes para pensar o futuro. O programa tem transmissão no canal do YouTube do projeto e TVE Bahia, às 18h.