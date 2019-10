Cosme de Farias: 31 pessoas são detidas após tentarem roubar duas lojas

Mais de 30 pessoas foram detidas na noite desta terça-feira (8), no bairro de Cosme de Farias após tentarem furtar duas lojas em Cosme de Farias. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), 31 pessoas tentaram levar produtos de um mercado e uma loja.

Equipes da 58ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Cosme de Farias) e das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico flagraram a ação após uma denúncia pelo 190. Aos policiais, as pessoas alegaram que eram moradores do bairro.

O grupo foi apresentado na Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.

Vandalismo

O CORREIO também recebeu denúncias de arrombamento e vandalismo nos bairros da Liberdade, Caminho de Areia e São Caetano. A SSP informou que está apurando os casos.

No bairro da Liberdade, segundo informações da TV Bahia, uma loja de roupas foi arrombada. No Caminho de Areia, uma agência da Caixa também foi depredada.

A SSP informou que o Departamento de Polícia Técnica vai analisar os projéteis encontrados em todas as situações.

Greve da PM

Um grupo de policiais militares anunciou greve da categoria, por tempo indeterminado, a partir desta terça-feira (8). A decisão foi informada durante assembleia no final da tarde. Liderados por membros da Associação dos Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra), os PMs reivindicam melhorias no Planserv, plano de carreira e reajuste do benefício da Condição Especial de Trabalho (CET).

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) atribui a decisão a um "pequeno grupo" dentro da corporação, e informa que a situação é monitorada.

O comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandão, negou que a paralisação anunciada pela Aspra represente o efetivo da categoria, e garantiu que os policiais continuarão nas ruas.