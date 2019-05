Costa do Sauipe aposta nas famílias para voltar a crescer

Ainda não inventaram uma maneira mais efetiva de agradar pai ou mãe que fazendo os pequenos felizes. É exatamente nesta fórmula que o complexo da Costa do Sauipe está apostando para voltar a encantar turistas de todas as partes do mundo. Com o lançamento da Turminha da Zoeira, que se junta ao Sauipe Kids no reforço das opções para os pequenos, o complexo hoteleiro avança na estratégia de se tornar cada vez mais uma opção de lazer para famílias.

O reforço neste posicionamento faz parte da estratégia que a Aviva adotou desde a aquisição do complexo em janeiro de 2018. E que logo no primeiro ano de operação conseguiu um feito inédito em 17 anos de Sauipe: lucro. Foram R$ 8 milhões, após um prejuízo de R$ 148 no ano anterior, quando os hotéis ainda eram propriedade da Previ, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. A Aviva também cuida do complexo turístico Rio Quente, em Goiás.

Junto com o processo de requalificação e a criação de novas atrações, a Costa do Sauipe vem passando por um choque em sua gestão. Ao mesmo tempo em que conseguiu um aumento nas receitas do complexo, alcançou uma economia de R$ 15 milhões com uma atuação mais eficiente na área comercial e de R$ 10 milhões na redução de custos operacionais, sendo R$ 7 milhões com otimização de processos e outros R$3 milhões em ganhos com automação, eficiência energética e no uso da água. A sinergia entre o time comercial, o de marketing e a equipe administrativa renderam outros R$ 17 milhões em economia, de acordo com nota enviada pela empresa.

Desde o ingresso no empreendimento, a Aviva informa que já investiu R$ 32 milhões em melhorias, mas esses números devem ser atualizados no decorrer deste ano. Uma grande novidade, que estará disponível para os hospedes até o final de 2019 é uma ampla reforma no Sauipe Premium, o hotel de mais alto padrão do empreendimento. A empresa preferiu não se posicionar a respeito do assunto, “por questões de estratégia da companhia”, mas reservadamente o que se diz é que foi feita uma primeira reforma no Premium, para mantê-lo em condições de funcionar durante o último verão e que só após a reforma o hotel estará dentro do padrão da Aviva.

Em 2021, a Aviva pretende inaugurar em Sauipe um Hot Park, no mesmo padrão do que existe do Complexo Rio Quente. Segundo a empresa, os detalhes deverão ser divulgados em breve.

“Não podemos divulgar muita coisa, mas posso dizer que a grande referência para o projeto que iremos implantar aqui é a do parque aquático que a gente já tem em Goias e que recebe 1 milhão de visitantes por ano”, explica a gerente de marketing da Aviva, Flávia Possani. Implantado há quase 20 anos, o Hot Park é um dos maiores parques aquáticos do mundo. Segundo ela, o parque será implantado, à direita, logo na entrada do complexo hoteleiro.



Novidades

Após o lançamento da Turminha da Zoeira, Sauipe anunciou recentemente uma suíte temática inspirada no grupo de animais. A decoração é completamente inspirada nos personagens que são animais de terra, água e mar e os embaixadores oficiais da diversão e do entretenimento. No quarto há elementos que lembram a Lara, uma arara que adora cantar, Zira, uma onça pintada sempre pronta para diversão, Juba, um lobo guará que é o líder da matilha, Marina, uma tartaruga aventureira, Leia, uma baleia bebê de grande coração e Blá, um tucano filósofo. O quarto temático, apresentado como o ninho da turminha, tem capacidade para dois adultos e duas crianças.

No decorrer do dia, os personagens participam de atividades lúdicas e relacionadas à preservação ambiental. A programação prevê dias fixos de shows, além de apresentações durante o café da manhã, para surpreender a criançada.

“É muito natural que as famílias procurem os resorts, mas com o nosso novo posicionamento isso tem se ampliado muito. Faltava uma turminha, os personagens, com o lado lúdico para a criançada”, acredita Flávia Possani.

O grande foco de atração de Sauipe são as famílias do Brasil. “Temos um público grande da América Latina, mas 80% é Brasil”, explica Flávia. Segundo ela, os baianos são o segundo público de Sauipe, atrás São Paulo, e a ideia da Aviva é estreitar cada vez mais essa relação. “O público baiano, o que eu sinto, é que tem muito orgulho de ter aqui este espaço e havia uma dor pelo projeto não evoluir, ser deficitário, de não gerar mais riqueza, como se esperava”, acredita.

O foco no público local é importante, pois ajuda a manter a ocupação durante todo o ano. “A gente tem os períodos de férias, de feriados, em que atrai o Brasil inteiro, mas é com nosso regional aqui que a gente convive bem na alta e na baixa temporada. Vamos ter atrações o ano inteiro. Teremos muitos períodos em que o grande alvo será o público regional”, ressalta Flávia.

Por essa razão, explica ela, a quermesse na Vila funciona de segunda a sábado todos os dias do ano.

O movimento que vem sendo adotado pela Aviva é para que os 17 anos seguidos de prejuízo no complexo fiquem definitivamente no passado. De acordo com demonstrações financeiras da Sauipe SA, no período em que foi operado pela Previ, o complexo acumulou um prejuízo de R$ 355 milhões.

Todo o esforço dos novos gestores é para colocar estes números cada vez mais no passado. Porque lá até tem a Turminha da Zoeira, mas o trabalho de recuperação de um ícone da hotelaria brasileira vem sendo levado a sério.



Na zoeira com Gabi

Gabi, eu vou fazer uma matéria na Costa do Sauipe sobre uma programação que eles estão criando pra a gurizada, você topa ir? “Claro, pai”, berra do outro lado do telefone. Vai perder a escola na sexta. “Não tem problema, não, é só uma vez na vida”, argumenta. Aos oito anos, trocar um dia de aula por um um fim de semana num resort não deve mesmo representar uma escolha difícil. E lá fomos nós.

O conjunto de hotéis fica a aproximadamente 100 quilômetros de Salvador, que podem ser percorridos de carro próprio (os hóspedes tem direito a estacionamento gratuito), ou por um serviço de transfer, com saídas do Aeroporto ou em locais a combinar. Fomos de transfer.

“Pai, já chegou?”. Ainda não, filha, olha aqui onde estamos no mapa. “Pai, você vai me entrevistar?”. Só se você quiser. “Sério? E o que é que eu vou dizer?”. O que quiser, filhota. “Tá bom. Já chegou?”. Chegamos.

Noite de quinta. Nos acomodamos e vamos jantar com os outros jornalistas e seus respectivos filhos. Quase todos, pais e filhos, dividem a atenção entre o prato e as telas de celulares e tablets. “Vamos dormir pra chegar logo amanhã”, pediu minha pequena.

“Amanhã” era uma sexta-feira de sol, que contrariou a previsão do tempo. Café da manhã e o ponto alto da programação oficial: conhecer a Turminha da Zoeira. Todas as dúvidas do jornalista sobre a eficácia dos personagens se dissipam no olhar da filha. E nas reações da gurizada presente. Brincadeiras, músicas e fotos.

E agora, o que fazemos? “Piscina, né pai”. O peixinho vai para a água e o papai aproveita a sombra e o all inclusive, entre um mergulho e outro. Passa das 14h. Uma soneca, filha? “Não tô com sono”. Tá, mas vamos tomar um banho e almoçar? “Rapidinho”. Um banho quente, e foi assim que a menina que nunca dorme de dia acordou quase 18h. Mal conseguiu chegar ao quarto depois de comer.

No jantar, Gabi já era amiga de infância da Gigi, filha de outro jornalista convidado. Combinaram até no pedido de macarrão à bolonhesa, oferecido pelo cardápio kids do restaurante especializado em frutos do mar. Coisas de criança. Papai escolheu um bacalhau.

Sauipe mimou Gabi por quatro dias. “Se eu pudesse não sairia mais daqui”, ouvi por todo o passeio. Mas foi na tarde de sábado que a turma lá conquistou para sempre o coração de minha filhota. A menina que ama um bichinho de pelúcia voltou para casa com um novo exemplar. Desde então, Zira, a tartaruguinha da Turminha, é vista todas as noites dormindo abraçada com Gabi, ao lado de Ponk, com quem minha filha divide a cama desde que se entende por gente.





* O jornalista viajou à convite da Costa do Sauipe.