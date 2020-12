Costa Ribeiro explora possibilidades em moda étnica através do dendê no AFD 2020

Para todos os gêneros e idades, a Costa Ribeiro chega ao Afro Fashion Day 2020 para contar uma história de cultura e ancestralidade do dendê junto à moda. A marca que valoriza as expressões africanas de grafismos e adornos corporais traz ao evento por mais uma vez sua proposta de construção da moda étnica com personalidade e elegância.

Com 22 anos de história, a Costa Ribeiro foi fundada pelos sócios, o mineiro Rodinei Costa e o baiano Olivan Ribeiro. A identidade da marca é uma união de diferentes estilos, tais como técnicas artesanais de bordado, crochê, macramê, tricô e patchwork. A estrutura de vendas conta com um ateliê próprio e plataforma de E-commerce. “Buscamos vestir a todos os gêneros e idades. Nossas criações são sob medida e exclusivas, aparecem em personalidades da música, teatro, cinema entre outros”, revela Rodinei Costa.

Sobre o tema desta temporada, Costa afirma que a valorização de um elemento cultural e ancestral como o dendê é fundamental para um evento como o AFD. “Tudo relacionado à cultura dos ancestrais, tem o dendê presente. Habita no coco uma infinidade de cores: amarelo dengo, douradas lutas, mel em festa, laranja perfumado, vermelho guerra, encarnado sangue e o marrom da luta... Enfeita e perfuma... Desde os tempos imemoráveis, toma as ruas da cidade e no fim da tarde frita como música delicada os bolinhos de acarajé e outras iguarias”, faz a prosa o sócio da marca Rodinei Costa.

Afro Fashion Day 2020

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talento dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento foi em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, nas redes sociais do Correio.



