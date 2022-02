Covid-19: 6ª edição do Dia da Criança é Dia de Vacina acontece nesta sexta (18)

A 6ª edição do Dia da Criança é Dia de Vacina acontece nesta sexta-feira (18), das 8h às 16h, exclusivamente para quem está com o nome na lista disponível no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Desta vez, instituições públicas de ensino da rede municipal entram na programação, que vai vacinar crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos, residentes em Salvador.

Mais de 30 postos serão disponibilizados em diversos locais da cidade. Além disso, equipes de vacinação também começam a visitar instituições públicas do ensino municipal com o objetivo de garantir a 1ª dose dos pequeninos ainda não imunizados na capital baiana. Duas delas já entram na estratégia desta sexta: Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Mario Altenfelder, no Lobato, e Escola Municipal Nova do Bairro da Paz.

A 1ª dose do imunizante Pfizer será ofertada para todas as crianças de 5 a 11 anos, incluindo as com comorbidades e/ou deficiência permanente. Já a 1ª dose do imunizante CoronaVac será ofertada para crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos, com exceção dos pequeninos com comorbidade e/ou deficiência permanente, gestantes e puérperas.

Nesta sexta-feira (18), estará suspensa a 1ª dose para todos os demais públicos habilitados para a vacinação contra a Covid-19 em Salvador, bem como as aplicações da 2ª, 3ª e 4 ª doses.

DOCUMENTOS:

Criança ou adolescente acompanhado pelo pai ou mãe: É necessário estar com nome no site da SMS e, no ato da vacinação, apresentar original e cópia do documento de identificação com foto do pai ou da mãe que estiver presente, original e cópia do documento de identificação da criança/adolescente, e originais da caderneta de vacina e cartão SUS de Salvador da criança/adolescente.

Criança ou adolescente desacompanhado do pai ou da mãe: É necessário estar com o nome no site e, no ato da vacinação, estar acompanhada por outra pessoa maior de 18 anos. Além disso, deverá ser apresentado o Formulário de Vacinação preenchido e assinado pelo genitor da criança (pai ou mãe), cópia do documento de identificação com foto do responsável pela assinatura no documento, mais original e cópia do documento de identificação da criança/adolescente, além dos originais da caderneta de vacina e do cartão SUS de Salvador da criança. O Formulário de Vacina está disponível para impressão no site da SMS.

Os casos excepcionais relacionados à falta de apresentação da documentação completa serão tratados individualmente no próprio ato/local da vacinação, como vem ocorrendo desde o início da estratégia.

POSTOS E PÚBLICO:

1ª DOSE: CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS – PFIZER

Pontos fixos: Arena Fonte Nova (Nazaré), 5º Centro de Saúde (Barris), USF Deputado Luiz Braga (Pirajá), USF Vale do Matatu, USF Joanes Leste, USF Curralinho, USF São Marcos, Clube de Periperi, USF Beira Mangue, USF Vista Alegre, USF Mata Escura, USF Estrada das Barreiras, USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Eduardo Mamede (Mussurunga) e UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras).

1ª DOSE: CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS – CORONAVAC (EXCETO GESTANTES E PUÉRPERAS)

Pontos fixos: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Federação, USF Antônio Lazzarotto (Plataforma), UBS Mário Andrea (Sete Portas), USF Parque de Pituaçu, UBS Ministro Alckmin (Massaranduba), USF Tubarão, USF Plataforma, USF Teotônio Vilela (Fazenda Coutos), USF Colinas de Periperi, USF Saramandaia, USF Arenoso, USF San Martin III, USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), USF Cambonas, USF Mussurunga, USF Cajazeiras V e Ferreira Costa (Paralela).