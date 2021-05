Covid-19: Alba suspende expediente administrativo até 7 de junho

A Assembleia Legislativa da Bahia decidiu suspender o expediente administrativo da casa, de 28 de maio até 7 de junho, em decorrência do novo aumento do número de infectados pela covid-19. A decisão foi tomada pela mesa diretora considerando a necessidade da reforçar as medidas preventivas à propagação do vírus, levando em consideração que há grande circulação de pessoas na Alba.

A medida foi tomada um dia após o comunicdao que o presidente da Alba, Adolfo Menezes, testou positivo para a covid-19. Em nota, a assessoria da casa informou que o diagnóstico foi feito através de exame PCR, após o presidente ter apresentado sintomas como tosse e dor no corpo.

“O exame confirmou que fui infectado pelo coronavírus. Os sintomas, até agora, são muito leves e vou tratar de repousar e cumprir rigorosamente a quarentena, seguindo todos os protocolos. Já estou medicado, inclusive já conversei com o secretário Fábio Vilas-Boas, e agora é acreditar na ciência e nas bençãos de Deus”, declarou Menezes.