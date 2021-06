Covid-19: aos 47 anos, vice-prefeito de Capim Grosso tem 'quadro irreversível'

Vice-prefeito do município de Capim Grosso, no norte da Bahia, tem quadro de saúde considerado irreversível. O político Frank Neto Oliveira Souza (PT) está internado desde o dia 10 de maio no Hospital do Subúrbio em Salvador, para tratar de complicações da Covid-19.

Neste sábado, segundo nota divulgada pela Prefeitura de Capim Grosso, foi aberto o protocoloco para comprovação da morte encefálica.

Frank apresentou os primeiros sintomas da doença no início do mês de maio. Frank foi intubado há pouco mais de uma semana por apresentar dificuldades respiratórias. O político nasceu em Capim Grosso e era muito conhecido na região. Ele tem 47 anos, esposa e uma filha.