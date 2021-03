Covid-19 causa dolorosa ereção de 3 horas em paciente nos EUA

Um artigo publicado na revista científica The American Journal of American Medicine narra o caso de um americano que teve uma dolorosa ereção de 3 horas causada pela covid-19. Segundo os médicos, o paciente teve um priapismo, ereção causada por um coágulo de sangue no pênis.

O caso aconteceu em agosto de 2020. A vítima era de Miami Valley, em Ohio, tinha 69 anos e era obeso. Ele acabou morrendo pouco tempo depois graças a outras complicações causadas pelo vírus, como uma grave falta de ar, inflamação e acúmulo de líquido nos pulmões.

O paciente já estava internado há 10 dias quando os pulmões começaram a falhar. Então o homem foi colocado de bruços. 12 horas depois, quando os médicos foram botar o idoso de barriga pra cima novamente, perceberam a ereção.

Depois de três horas, incapazes de consertar a situação com uma bolsa de gelo, os médicos drenaram o sangue do pênis do homem com uma agulha, corrigindo com sucesso o surto de priapismo. O homem estava inconsciente o tempo todo.

“O priapismo não voltou a ocorrer”, escreveram três médicos de um hospital de Miami Valley em um relatório sobre o paciente no American Journal of Emergency Medicine. No entanto, seus pulmões não se recuperaram e o paciente acabou morrendo na UTI.

Profissionais médicos dizem que o sintoma é provavelmente causado por uma reação imunológica exagerada chamada “tempestade de citocinas” - que tem relação com a covid, que costuma causar coágulos sanguíneos. Médicos não afirmam que o priapismo ainda é uma manifestação “interessante” da doença.

“Não vimos nenhum caso de priapismo relacionado à covid como este e tratamos mais pacientes da Covid do que qualquer outro hospital europeu, pelo que eu sei, então esta é claramente uma manifestação rara, mas explicável da Covid”, consultor cirurgião urológico Dr. Richard Viney disse ao Daily Mail . “Neste paciente, ele tinha priapismo de baixo fluxo que certamente se encaixaria com microêmbolos (pequenos coágulos se formando em vasos sanguíneos menores) e esta é uma das complicações de Covid que vemos em muitos outros sistemas orgânicos.”

Em junho, um estudo separado também publicado no American Journal of Emergency Medicine relatou uma situação semelhante: um homem de 62 anos que contraiu o coronavírus teve uma ereção de quatro horas resistente à bolsa de gelo que também precisou ser drenada com uma agulha e acredita-se que tenha sido causado por coágulos sanguíneos. Antes de contrair a nova doença, o homem não tinha histórico de coágulos sanguíneos.